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Giriş Tarihi: 26.08.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:00

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

Meclis'ten geçmesi beklenen 9.Yargı Paketi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Denetimli serbestlik, genel af, 4-4 gibi birçok düzenlemenin yer alması beklenen yeni paket için bekleyiş sürüyor. Bakan Tunç, paketin maddeleri ve içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından Kabul edildi. Şimdi TBMM süreci bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

9.Yargı Paketi Meclis süreci vatandaşlar tarafından beklenirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Yeni pakette olması beklenen düzenlemeler için mahkum ve mahkum yakınları araştırımlarına başladı. Peki, 9.Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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