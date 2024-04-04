Giriş Tarihi: 26.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman TBMM’den geçecek?
Meclis'ten geçmesi beklenen 9.Yargı Paketi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Denetimli serbestlik, genel af, 4-4 gibi birçok düzenlemenin yer alması beklenen yeni paket için bekleyiş sürüyor. Bakan Tunç, paketin maddeleri ve içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından Kabul edildi. Şimdi TBMM süreci bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar