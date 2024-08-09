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Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:41

9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM'den geçti mi?

9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4-4, genel af, ceza indirimi gibi birçok yeni düzenlemenin paket ile Meclis'e taşınması bekleniyor. Paket, ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi ve soy bağı davası gibi başlıkları barındırıyor. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinin Meclis'ten ne zaman geçeceği hakkında Bakan Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi adıyla bilinen düzenlemeleri içeren paket Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar

9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

9.Yargı Paketi Meclis tarihiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Yargı Paketi'nin yürürlüğe gireceği tarihi verdi. Şu an Meclis aşamasında olan paketin gelişmeleri mercek altına alındı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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