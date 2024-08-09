Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
08:41
9.YARGI PAKETİ SON DURUM 9 AĞUTOS: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi TBMM'den geçti mi?
9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4-4, genel af, ceza indirimi gibi birçok yeni düzenlemenin paket ile Meclis'e taşınması bekleniyor. Paket, ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi ve soy bağı davası gibi başlıkları barındırıyor. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinin Meclis'ten ne zaman geçeceği hakkında Bakan Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi adıyla bilinen düzenlemeleri içeren paket Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar