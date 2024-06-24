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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (24 HAZİRAN 2024) || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:33
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (24 HAZİRAN 2024) || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
9. Yargı Paketi hazırlıklarında son aşamaya gelindi ve 38 maddeden oluşan paketin taslağının detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan yargı paketinin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri kamuoyu bilgisine sundu. Yeni yargı paketi ile casusluk suçlarının kapsamı genişliyor. Yeni tip casusluk suçu başlığının yer aldığı düzenlemede devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları düzenleniyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Paket ile mükerrer suçlardan hüküm giyenlere de koşullu salıverme hakkı geliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?