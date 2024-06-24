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Haberler Yaşam 9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (24 HAZİRAN 2024) || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:33

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (24 HAZİRAN 2024) || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. Yargı Paketi hazırlıklarında son aşamaya gelindi ve 38 maddeden oluşan paketin taslağının detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan yargı paketinin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri kamuoyu bilgisine sundu. Yeni yargı paketi ile casusluk suçlarının kapsamı genişliyor. Yeni tip casusluk suçu başlığının yer aldığı düzenlemede devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları düzenleniyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Paket ile mükerrer suçlardan hüküm giyenlere de koşullu salıverme hakkı geliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 24 HAZİRAN 2024 || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları ile 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketi bayram tatilinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündeminde olacak. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık." demişti. Kanun teklifinde ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak. Peki, 9. yargı Paketinde son durum nedir, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 24 HAZİRAN 2024 || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS'E GELİYOR!

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geliyor. SABAH'ta yer alan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre maddeler arasında yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." şeklinde açıkladığı yeni yargı paketinde sona gelindi.

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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 24 HAZİRAN 2024 || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

"Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan ise 9. Yargı Paketi Meclis tarihi için yeşil ışığı yakmıştı.

O çalışma Meclis'e geliyor. Peki, içeriğinde neler var?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 24 HAZİRAN 2024 || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması bekleniyor.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 24 HAZİRAN 2024 || Genel af, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

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