Haberler Yaşam AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:09

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

A Haber Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa arama kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı… Türkiye bugün acı bir sabaha uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 7.4 şiddetiyle birçok şehri etkileyen depremde çok sayıda can kaybı bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları bölgede sürüyor. Bu kapsamda Türkiye, canlı yayında kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. A Haber ekibi bölgeden anlık ve canlı yayında gelişmeleri paylaşıyor.