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Haberler Yaşam AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:09

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

A Haber Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa arama kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı… Türkiye bugün acı bir sabaha uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 7.4 şiddetiyle birçok şehri etkileyen depremde çok sayıda can kaybı bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları bölgede sürüyor. Bu kapsamda Türkiye, canlı yayında kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. A Haber ekibi bölgeden anlık ve canlı yayında gelişmeleri paylaşıyor.

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

A Haber izle! Kahramanmaraş 7.4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Gece saatlerinde meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Can kayıpları ise giderek artıyor. Bölgedeki gelişmeler "A haber canlı izle" ekranı üzerinden takip ediliyor. İşte A haber canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. İlk bilgilere göre Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 Osmaniye'de 7 kişi hayatını kaybetti.

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AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

09:29 Kilis Valiliği: "49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."

09:15 Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi

09:03 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

08:28 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08:18 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilin valisi (Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa) ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.

08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

AHABER CANLI İZLE! Kahramanmaraş depremi arama kurtarma çalışmaları A Haber canlı yayın izle!

76 CAN KAYBI VAR

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var

07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi

07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi

SON DAKİKA