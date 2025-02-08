Haberler
Yaşam
A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı
Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
23:12
A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı
A Haber, Suriye'de çöken Beşşar Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili toplu infaz ettiği katliam alanını görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve muhabir Mehmet Geçgel, o katliamın izlerini taşıyan bölgeye giderek, dehşet verici görüntüleri A Haber ekranlarından kamuoyuna sundu.