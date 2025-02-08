A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

Sali, "Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara'ya bir ziyaretçi geldi. Uluslararası ceza mahkemesinden bir savcı gelmişti ve belki de önümüzdeki yıllar içerisinde bu tarz katliamlarda oluşan toplu mezarların açılması için bir çalışma yapılacaktı." şeklinde umut verici gelişmelere işaret etti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki dehşet verici izleri anlatırken, "Bu çukur kapatıldıktan sonra gelen insanları öldürmek için de lastik stoku yapıldığı videoda belli oluyor. Bu çukur hala burada ve insanlar da bu çukurun içerisinde. Bu süreç içerisinde bulunan insanlar çıkarılmadı." dedi.