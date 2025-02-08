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Haberler Yaşam A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı
Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:12

A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

A Haber, Suriye'de çöken Beşşar Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili toplu infaz ettiği katliam alanını görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve muhabir Mehmet Geçgel, o katliamın izlerini taşıyan bölgeye giderek, dehşet verici görüntüleri A Haber ekranlarından kamuoyuna sundu.

A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı


Suriye iç savaşının en karanlık dönemlerinden birine ait korkunç bir katliam alanı, 2013 yılında Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde yaşandı. Beşşar Esed rejiminin, 41 sivili topluca infaz ederek öldürüp, cesetlerini bir çukura attığı bölge, 2022'de kayıtlara 'Tadamon Katliamı' olarak geçti.

A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

Tadamon Katliamı'nın korkunç izleri, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Tadamon Mahallesi'nde yapılan incelemelerde, sivillerin topluca infaz edilip, çukurlara atılarak ateşe verildiği korkunç anlar gözler önüne serildi.

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A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

Görüntülerde, sivillerin ölümünden sonra çukura atıldıkları alanda etrafa saçılmış insan kemikleri dikkat çekerken, inşaat halindeki metruk binada çöp yığınları ve molozlar birikmiş durumda. Alanda yapılan incelemelerde, 20 metre mesafedeki başka metruk binalarda da insan kemikleri tespit edildi. Orhan Sali, "Şu an toplu bir mezarın içindeyiz. Her yerde insan kemikleri bulunuyor." açıklamasında bulunurken, Mehmet Geçgel, "Bu binaların giriş katları mezarlarla dolu. 20 farklı noktada kemikler tespit ettim. Bir binada bebek bezinin yanında bir bebeğe ait kemikler buldum. Çocuklara ait ve yetişkinlere ait kemikler dört bir yanı sarmış durumda. Burada yaşanana katliam demek az olur." ifadelerini kullandı.

A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz Tadamon katliamının yapıldığı noktadayız. İnsanlar yere açılan bir çukurun içine atılıyor ve üzerlerine ateş ediliyor. Daha sonra bu çukurun içerisine lastikler konuluyor ve insanları yakıyorlar." diyerek, burada yaşanan vahşeti detaylı bir şekilde aktardı. Sali, bu savaş suçunun mutlaka araştırılacağına ve toplu mezarların zamanla gün yüzüne çıkacağına dikkat çekti.

A Haber Tadamon katliamının yaşandığı bölgeyi görüntüledi! Her yerden insan kemikleri fışkırdı

Sali, "Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara'ya bir ziyaretçi geldi. Uluslararası ceza mahkemesinden bir savcı gelmişti ve belki de önümüzdeki yıllar içerisinde bu tarz katliamlarda oluşan toplu mezarların açılması için bir çalışma yapılacaktı." şeklinde umut verici gelişmelere işaret etti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki dehşet verici izleri anlatırken, "Bu çukur kapatıldıktan sonra gelen insanları öldürmek için de lastik stoku yapıldığı videoda belli oluyor. Bu çukur hala burada ve insanlar da bu çukurun içerisinde. Bu süreç içerisinde bulunan insanlar çıkarılmadı." dedi.

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