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Haberler Yaşam A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:41

A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. 6 Şubat'ta A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "A Spor canlı izle" ve "şifresiz A Spor izle" linkini araştırıyor. İşte Boluspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm detaylar…

A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

Boluspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 6 Şubat'ta oynanacak bu kritik mücadeleyi şifresiz izleyebilmek için A Spor canlı yayın linkini merak ediyor. İşte, Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray, 6 Şubat 2025 Perşembe günü deplasmanda Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İşte, maçın canlı izle linki;

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A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

A SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

A SPOR YAYIN AKIŞI (6 ŞUBAT)

  • 13:00 U.O.İSTANBULSPOR-KASIMPAŞA – canlı
  • 15:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
  • 16:00 BOLUSPOR-GALATASARAY – canlı
  • 18:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
  • 18:30 C.ALANYASPOR-S.E.F.KARAGÜMRÜK– canlı
  • 20:30 Türkiye'nin Kupası – canlı
  • 20:45 GÖZTEPE-GAZİANTEP FK – canlı
  • 22:45 Türkiye'nin Kupası – canlı
A SPOR CANLI İZLE 6 ŞUBAT | ZTK Boluspor Galatasaray maçı şifresiz A Spor canlı izle linki!

A SPOR FREKANS

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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