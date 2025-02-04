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Haberler Yaşam A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:57

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler devam ediyor. Günün karşılaşmaları arasında gözler Beşiktaş - Kırklarelispor maçına çevrildi. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 4 Şubat 2025 Salı günü akşam saatlerinde gerçekleşecek mücadele için canlı izle linki araştırmaları hız kazandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

A Spor canlı izle ekranı Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı sonrasında gündemde. Beklenen karşılaşma 4 Şubat Salı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı nereden ve nasıl canlı izlenir? İşte, A Spor canlı izle ve frekans bilgisi!

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı, 4 Şubat Salı bugün saat 20.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - KırklarelispoR maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

A SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

4 ŞUBAT A SPOR YAYIN AKIŞI

08:00 - Sabah Sporu (canlı)
11:00 - Spor Ajansı (canlı)
13:00 - Kocaelispor - NG Sivasspor (canlı)
15:00 - Spor Bülteni (canlı)
15:30 - R. Başakşehir - A. Çorum FK (canlı)
17:30 - Spor Bülteni (canlı)
18:00 - T.Konyaspor - İ. Eyüpspor (canlı)
20:00 - Türkiye'nin Kupası (canlı)
20:30 - Beşiktaş - Kırklarelispor (canlı)
22:30 - Kupada Bugün (canlı)

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR FREKANS

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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