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Haberler Yaşam CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:26

CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları

A Spor yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yakından takip eden sporseverlerin gündeminde. Yayın akışında yer alan bugünün maçlarında; Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı dikkat çeken karşılaşmalar arasında. Peki, ZTK maçları A Spor frekans bilgisi ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, A Spor canlı yayın akışı...

CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları

A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları, günün önemli maçları öncesinde gündemde. ZTK 2. hafta maçları 4 grupta oynanacak ve 3 farklı günde gerçekleşecek. Fenerbahçe bugün evinde Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. İşte, 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları...

CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları

A SPOR YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT 2025

  • 08:00 Sabah Sporu – canlı
  • 11:00 Spor Ajansı – canlı
  • 13:00 İSKENDERUNSPOR-TRABZONSPOR – canlı
  • 15:00 Spor Bülteni – canlı
  • 15:30 S.BODRUM FK-O.ANTALYASPOR – canlı
  • 17:30 Spor Bülteni – canlı
  • 18:00 Ç.RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ– canlı
  • 20:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
  • 20:30 FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK – canlı
  • 22:30 Kupada Bugün – canlı
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CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları

A SPOR FREKANS

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

CANLI A SPOR YAYIN AKIŞI | 5 Şubat A Spor yayın akışı ve güncel frekans ayarları
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