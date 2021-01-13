A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 aktüel Aldın Aldın indirimleri yarın başlıyor!

Her hafta olduğu gibi A101 aktüel ürünler katalog indirimleri yarın itibarıyla mağazalarda yerini alıyor. Perşembe günü itibarıyla başlayacak olan indirimlerin öncesinde vatandaşlar yarın mağazalarda yerini alacak fırsatlara dair detayları merak ediyor. Bu kapsamda televizyondan turbo fırına mutfak gereçlerinden akıllı saate kadar birçok üründe dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 14 Ocak 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…