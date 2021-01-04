A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonundan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinin tamamı merak edildi. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak satışa çıkan indirimlerde bu hafta Ülker Teremyağ Margarin 400 G: 7.25 TL, Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1000 G: 30.75 TL, Birşah Tam Yağlı Sğt 1 LT: 4.25 TL'den satışa sunuluyor. 2- 8 Ocak 2021 tarihli yayınlanan katalogda pek çok ürün dikkat çekiyor. Peki A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…