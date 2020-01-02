A101 2 Ocak kataloğu ile büyük aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! A101 aktüel ürünler kataloğu yayında

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen 2 Ocak A101 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı ve müşterilerini bekliyor. Bilindiği gibi, kataloğun geçtiğimiz gün paylaşılmasının ardından, '2 Ocak A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın A101 ürünler kataloğunda oldukça çeşitli teknoloji ürünleri bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri de adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ürünleri arasında, 4 katlı metal raf, dolap içi düzenleyici ve 8 raflı çok amaçlı dolap dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, HI-LEVEL marka full HD dual LED televizyon ile Honor 7s akıllı cep telefonu da tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan A101 2 Ocak kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.