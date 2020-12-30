A101 26 Aralık- 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var?

Haftanın A101 26 Aralık- 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni yılda da indirimlerine devam eden katalog yüzleri güldürüyor. Saç bakımı ve mutfak araç gereçlerinde kaçırılmaz fırsatlar sunan markette bu hafta Billur 500 gr Tuz 4,45 TL, Karlıdağ 950 gr Tereyağı 45,95 TL, Torku 2.5 Lt Ayran 8,45 TL'den satışa sunuluyor. Herkesin bütçesine uygun ürünleriyle adından sıkça söz ettiren A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizin devamında yer alıyor. İşte A101 26 Aralık- 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste…