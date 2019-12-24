A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda şok fırsat indirimi!

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünler fırsatını tüketicisiyle buluşturan mağazada bu hafta yok yok! 26 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde yılbaşı ürünlerinden, mutfak malzemeleri, teknolojik aletler yer alıyor. Şimdiden raflardaki yerini alan A101 katalogda Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.299 TL, Toshiba 43L2863DAT 43" Full HD Smart Led TV 2.099 TL, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.099 TL'den satışa sunulacak. Her hafta özel indirimleriyle karşımıza çıkan mağazanın yüzlerce müşterisi katalogdaki fırsatları merak ediyor. Peki 26 Aralık 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o listenin tamamı!