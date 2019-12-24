A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda şok fırsat indirimi!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 26 Aralık'tan itibaren tüketicisiyle buluşacak olan yüzlerce ürün raflara dizildi. Buna göre '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusunun yanıtı belli oldu. Bu hafta Aprilla AHC-5018 Erkek Bakım Seti 69,95 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 29,95 TL, Kral Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Motosiklet 16.999 TL, Canlı Çiçek Salon Bitkileri 14,95 TL, Oyuncak Müzikli Bebek 34,95 TL, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.099 TL'den satışa sunulacak. Elektronikten gıdaya, mobilyadan giyime kadar birçok kampanyalı ve indirimli ürüne haberimizde değindik.

İşte, 26 Aralık 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!