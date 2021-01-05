A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 kataloğu bu hafta büyük indirimleriyle geliyor!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun indirimli ürünler kataloğunda bu hafta Cep Telefonu, Akıllı Bileklik, Dik Süpürge, Kablosuz Mouse dikkat çekiyor. Haftanın büyük indirimlerini kaçırmak istemeyenler için haberimizde kataloğun tamamı yer alıyor. 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuna baktığımızda bu hafta yine bir çok kişiye hitap edecek ürünlerle dolu. Peki A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 kataloğu haftanın indirimli ürünleri…