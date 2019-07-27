A101 aktüel 1 Ağustos katalog indirimi dopdolu! A101’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…

Bu haftanın yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. En güzel ürünleriyle karşımıza çıkan markette bu hafta Kurban Bayramı'na ilişkin indirimler de yer aldı. Bu hafta ürünlerin satışa çıkması ile beraber büyük yoğunluk yaşanması bekleniyor. Derin dondurucu, elektronik ürünler, özel bıçak seti, kılıç testere, büyükbaş-küçükbaş kurbanlık indirimli ürünlerden sadece birkaçı. 1 Ağustos A101 aktüel ürünlerine sahip olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren en yakın markete gidebilir. A101 aktüel tam sayfa güncel katalog listesi haberimizin detaylarında…