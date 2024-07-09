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Haberler Yaşam A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101'de bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:11

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel 11 Temmuz kataloğu yayınlandı. Dev zincir marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler haftanın Aldın Aldın broşürüne bakarak ihtiyaç listesine göre ürünlerini belirliyor. Bu hafta A101'de televizyon, akıllı saat, çay makinesi, elektrikli motorlu bisiklet gibi pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel ürünleri listesi…

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Yeni haftanın Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan A101 bu ürünleri 11 Temmuz Perşembe günü indirimli fiyatlarla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Dev zincir marketin indirimlerini takip eden alışveriş severler dik süpürge, baskül, retro fırın, blender seti, çaycı gibi onlarca ürün arasında ihtiyacına göre sepetini dolduracak. Peki, A101 aktüelde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel 11 Temmuz 2024 ürünleri…

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Toshiba 65UA2263DT / 65UA2363DT 65" 4K Ultra HD Android TV 19.999 TL

Hi-Level 55UL700 55'' Ultra HD Smart TV 12.999 TL

Philips 50PUS7608 50" UHD Smart LED TV 16.999 TL

JVC LT-43VAF345T 43" Full HD Android TV 8.999 TL

Flavel FLV130 Dijital Baskül 279 TL

Aprilla ATR 7030 Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 259 TL

Flavel FLV190 2 in1 Dik Süpürge 899 TL

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A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Seg CM 910S INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Silver 9.999 TL

SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL

Seg CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve Kahve 219 TL

Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü Gri Turkuaz 499 TL

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Dolu 8086 Sahara 12 V Akülü Araba 5.999 TL

Katlanabilir Plaj Piknik Sandalyesi Mavi 189 TL

Çizgili Plaj / Piknik Sandalyesi Yeşil Beyaz 219 TL

İdeal Torf Bitki Toprağı 10 L 22.50 TL

Desenli Plaj / Piknik Sandalyesi Lacivert 199 TL

Katlanabilir Çocuk Kamp Sandalyesi Mavi 32x27x67 cm 219 TL

Sky Katlanır Sehpa 349 TL

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