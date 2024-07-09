A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101’de bu hafta neler var?

Yeni haftanın Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan A101 bu ürünleri 11 Temmuz Perşembe günü indirimli fiyatlarla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Dev zincir marketin indirimlerini takip eden alışveriş severler dik süpürge, baskül, retro fırın, blender seti, çaycı gibi onlarca ürün arasında ihtiyacına göre sepetini dolduracak. Peki, A101 aktüelde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel 11 Temmuz 2024 ürünleri…