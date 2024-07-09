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A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101'de bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:11
A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || Elektrikli motosiklet, kamp sandalyesi, akıllı saat... A101'de bu hafta neler var?
A101 aktüel 11 Temmuz kataloğu yayınlandı. Dev zincir marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler haftanın Aldın Aldın broşürüne bakarak ihtiyaç listesine göre ürünlerini belirliyor. Bu hafta A101'de televizyon, akıllı saat, çay makinesi, elektrikli motorlu bisiklet gibi pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel ürünleri listesi…