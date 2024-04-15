A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan A101'de perşembe günü raflara dizilecek indirimli ürünler listesi belli oldu. Sporcu matarası, filtreli sürahi, katlanabilir yatak karyola seti, yataklı uzanma koltuğu sayfa sayfa erişime açılan listede yıldız ürünler olarak göze çarpıyor. İşte sayfa sayfa A101 aktüel 18 Nisan kataloğu ve ürün ürün fiyat listesi.