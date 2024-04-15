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Haberler Yaşam A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:52

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu yayında. Her hafta perşembe günleri rafları dolduran A101 indirimli ürünleri bu hafta da alışveriş seveler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Sayfalarca ürünlerden oluşan bu haftaki katalogda televizyon, telefon, tablet gibi elektronik eşyaların yanında mikrodalga fırın, buharlı kırışık giderici, saç kurutma ve şekillendirme seti gibi ürünler de dikkat çekiyor. Peki, A101 aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var? İşte ürün ve fiyat listesi.

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan A101'de perşembe günü raflara dizilecek indirimli ürünler listesi belli oldu. Sporcu matarası, filtreli sürahi, katlanabilir yatak karyola seti, yataklı uzanma koltuğu sayfa sayfa erişime açılan listede yıldız ürünler olarak göze çarpıyor. İşte sayfa sayfa A101 aktüel 18 Nisan kataloğu ve ürün ürün fiyat listesi.

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL

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A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

A101 aktüel 18 Nisan 2024 kataloğu | Buharlı kırışık giderici, matara, filtreli sürahi... onlarca üründe indirim yağmuru ☂️

Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

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