A101 aktüel 29 Ağustos ürünler kataloğu yayında! Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Yeni haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler indirim kataloğu yayında. Okulların açılmasına kısa süre kala okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Alışveriş tutkunları 29 Ağustos A101 aktüel ürünler indirim kataloğunu incelemeye başladı bile. Her hafta yepyeni ürünleriyle karşımıza çıkan marketin yeni kataloğu oldukça yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta defter kırtasiye seti, keçeli kalemler, silgi, A4 fon kartonu, cetvelli kağıt masası, defter indirimleri dikkat çekiyor. İşte A101 29 Ağustos aktüel ürünler indirim katalog listesi…