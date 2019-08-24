A101 aktüel 29 Ağustos ürünler kataloğu yayında! Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Özellikle bu hafta kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinde dev fırsat indirimi yaşanıyor. Öğrenciler ve veliler '' 29 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta HONOR 10 Lite cep telefonu, Toshiba LED TV, Sinbo Cyclonic Elektrikli Süpürge'nın yanı sıra defter, kalem, silgi vb. ürünlerde sürpriz indirim fırsatı var.

İşte 29 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesi