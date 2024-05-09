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A101 AKTÜEL 9 MAYIS KATALOĞU: Ünlü markanın dikey süpürgesi fırsatı! Bugün A101’de büyük fırsatlar kaçmaz!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:16
A101 AKTÜEL 9 MAYIS KATALOĞU: Ünlü markanın dikey süpürgesi fırsatı! Bugün A101’de büyük fırsatlar kaçmaz!
A101 aktüel kataloğu yayında. 9 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü dikey süpürge ve halı-koltuk yıkama makinesi oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi, ayaklı su sebili gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 9 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi