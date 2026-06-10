Haberler
Yaşam
A101 AKTÜEL HAFTANIN İNDİRİMLERİ 💣11 Haziran A101 aktüel ürünler hangileri? Yaza özel fırsatlar başlıyor!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:13
A101 AKTÜEL HAFTANIN İNDİRİMLERİ 💣11 Haziran A101 aktüel ürünler hangileri? Yaza özel fırsatlar başlıyor!
A101 11 Haziran aktüel kataloğu ile yaz ayına özel fırsat ürünlerini satışa sunuyor. Gıda, elektronik, ev gereçleri ve yaz sezonuna uygun birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında temel ihtiyaç ürünleri ve sezonluk alışveriş fırsatları dikkat çekiyor. Yeni katalog, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için geniş ürün seçenekleri sunuyor.