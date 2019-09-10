A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Eylül A101 aktüel ürünler tam listesi yayında!

Haftanın merakla beklenen A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 12 Eylül A101 aktüel kataloğunda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor. Özellikle teknolojik ve elektronik ürünlerin bulunması vatandaşları A101 market zincirinden alışveriş yapmaları için cazip bir sebep sunuyor. 12 Eylül A101 kataloğunda yer alan bir diğer ürün HI-LEVEL 40″ HL40DLK0938 Full Hd Smart Dual Led tv, 1920×1082 Full Hd, Uydu alıcılı, Smart dahili wi-fi, 400 hz., 2×8 W ses çıkışı, 2x HDMI girişi, USB media player ve Coaxial ses çıkışı özelliklerine sahip. A101 aktüel kataloğuna özel satış fiyatı 1.399,00 TL olacak. Haberimizin detaylarından A101 12 Eylül 2019 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.