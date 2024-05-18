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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 21:59

A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

A101 aktüel kataloğu yayında. 23 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü elektrikli moped oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi

A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

A101 katalog Perşembe indirimleri listelendi. 16 Mayıs 2024 Perşembe günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek A101 indirimlerinde. İşte sayfa sayfa A101 aktüel kataloğu

A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

SEG Buzdolabı 7.999 TL

SEG 12 kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

Goodwest Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 5.999 TL

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A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Schafer Çay Makinesi 1.099 TL

Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Sinbo Süt ve Kahve Köpürtücü 99.50 TL

Flavel Stick 2 in 1 Dik Süpürge 999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

VOLTA VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 23 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! Bu Perşembe A101 aktüelde neler var?

Onvo 65'' Ultra HD Anroid 13 Smart LED TV 16.499 TL

Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL

Toshiba 50'' Ultra HD Smart TV 12.999 TL

Onvo 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV 6.599 TL

TCL 303 32 GB Cep Telefonu 2.599 TL

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