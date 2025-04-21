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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101'de!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:27

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101'de!

A101 market yen haftaya yeni fırsatlarla başladı. Nisan ayının son indirim kataloğunda çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri ve daha fazlası yer alıyor. Alışverişseverleirn yakından takip ettiği katalogda ihtiyaca uygun birçok ürün uygun fiyata yer alıyor. Peki, 24 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, Nisan ayının son A101 aktüel kataloğu...

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

A101 aktüel indirimler 24 Nisan'da başlayacak. Her perşembe fırsat ürünleri satışa sunan zincir markette bu hafta elektronik eşyalardan beyaz eşya çeşitlerine, çocuk oyuncaklarından gıda ürünlerine birçok seçenek satışta olacak. Peki,bu hafta başka hangi aktüel ürünler var? İşte, 24 Nisan BİM aktüel katalog!

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN 2025

Tv 45.899 TL

Tanklı Yazıcı 4.999 TL

Kablosuz Hoparlör 549 TL

Cep Telefonu 6.999 TL

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A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

Buzdolabı 10.999 TL

Çamaşır Makinesi 10.799 TL

Bulaşık Makinesi 10. 499 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

Çelik Kettle 649 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL

Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

Elektrikli Cezve 279 TL

Şarjlı Su Pompası 149 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

Çay Bardağı 6'lı 169 TL

Sprey Yağlık 100 ml 64,50 TL

Desenli Matara 750 cc 55 TL

Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

Saklama Kabı Seti 2'li 99,50 TL

Süzgeç 3'lü 159 TL

Pratik Basmalı Rondo 1500 ml 219 TL

Erzak Kabı 79,50 TL