A101 AKTÜEL KATALOG 24 NİSAN FIRSATLARI! 💥Çay makinesi, ütü, tost makinesi bu hafta A101’de!

A101 aktüel indirimler 24 Nisan'da başlayacak. Her perşembe fırsat ürünleri satışa sunan zincir markette bu hafta elektronik eşyalardan beyaz eşya çeşitlerine, çocuk oyuncaklarından gıda ürünlerine birçok seçenek satışta olacak. Peki,bu hafta başka hangi aktüel ürünler var? İşte, 24 Nisan BİM aktüel katalog!