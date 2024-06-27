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Haberler Yaşam RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:01

RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

A101 aktüel 27 Haziran 2024 Perşembe ürünleri kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise A101 aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta her bütçeye uygun Benzinli motosiklet, televizyon, yuvarlak fırın, vantilatör, şarjlı dikey süpürge, tıraş makines olmak üzere 7'den 70'e her ihtiyaca uygun ürünler raflarda satışa sunulacak. İşte, 27 Haziran Perşembe A 101 aktüel katalog!

RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

A101 aktüel 27 Haziran Perşembe fırsatları başlıyor! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak araç gereçleri, çocuklar için çeşitli oyuncaklar, elektronik ürünler ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürünler kataloğu!

RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN

JVC 65' Ultra HD Android Tv 19.999 TL

Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 11.999 TL

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

JVC 32' HD Smart Led Tv 5.399 TL

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RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL

Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

Hometech Çelik Kettle 349 TL

Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL

Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Aprilla Sinek Kovucu 229 TL

RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

Pratik Basmalı Rond 700 ml 149 TL

Desenli Pompalı Termos Çeşitleri 1,9 Litre 229 TL

RAFLARDA! A101 AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 2024: Bu hafta A101 aktüelde benzinli motosiklet, televizyon, fırın...

SEG CM 1212 E 12 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 13.499 TL

SEG LF 2831 Buzdolabı 8.399 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

Flavel FLV1090 Mini Buzdolabı 4.999 TL

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