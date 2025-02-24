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A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:32
A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?
A101, haftanın aktüel ürünler listesini yayınladı! 27 Şubat itibarıyla satışta olacak olan ürünler arasında "Hayırlı Ramazanlar" başlığıyla Ramazan ayına özel ürünler listelendi. Birçok ürünün bulunduğu listede 5 KG çay 899 TL'den satılırken, 9 KG un 199 TL'den satışa sunuldu. Peki, A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi...