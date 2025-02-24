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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:32

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

A101, haftanın aktüel ürünler listesini yayınladı! 27 Şubat itibarıyla satışta olacak olan ürünler arasında "Hayırlı Ramazanlar" başlığıyla Ramazan ayına özel ürünler listelendi. Birçok ürünün bulunduğu listede 5 KG çay 899 TL'den satılırken, 9 KG un 199 TL'den satışa sunuldu. Peki, A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101’de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

A101 Ramazan ayına özel avantajlı ürünlerini yeni hafta broşürüyle duyurdu. İçerisinde birçok ürünün olduğu listede Ramzan ayı boyunca sofraları süsleyecek lezzetler için salçadan pilavlık bulgura, zeytinyağından kaya tuzuna ürünler yer alıyor. Peki, A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, A101 ürünler ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101’de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER!

9 KG AZ YAĞLI YOĞURT 289 TL

5 KG ÇAY 899 TL

9 KG UN 199 TL

2,5 KG PİLAVLIK BULGUR 75 TL

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A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101’de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

KEFİR ÇEŞİTLERİ 39,50 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA!

SADE MADEN SUYU 30 TL

SALEP 65 TL

SÜT 59,50 TL

KEFİR 1 L - 49, 50 TL

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101’de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

ZEYTİNYAĞI 599 TL

MISIR ÖZÜ YAĞI 325 TL

HİMALAYA TUZU- KAYA TUZU 32,50 TL

DONDURULMUŞ PİDE 135 TL

PASTIRMA 125 TL

A101 AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER! A101’de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi?

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