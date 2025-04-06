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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:48

A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

A101 aktüel Nisan ayının ilk fırsatlarını duyurdu. Yeni indirim kataloğunda 69.990 TL fiyatıyla üç tekerlekli moped haftanın en çok dikkat çeken ürünü oldu. Bu Perşembe A101'de çok amaçlı aktivite koltuğu, TV, bulaşık makinesi ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki, 3 Nisan 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, yeni hafta fırsat ürünleri ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

A101 aktüel yeni hafta yeni fırsatlarla ilk indirimlerini duyurdu. Bu hafta zincir marketlerde gıda ürünlerinden elektroniğe birçok ürün uygun fiyata yer alıyor. Çok Amaçlı aktivite koltuğu bu hafta A101'de satışa çıkarken, alışverişseverler tarafından da büyük ilgi gördü. İşte, 3 Nisan 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

3 NİSAN A101 AKTÜEL KATALOĞU

Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

Elektrikli Moped 26.990 TL

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A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

3 NİSAN A101 AKTÜEL KATALOĞU

TV 29.999 TL

TV 15.999 TL

TV 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

A101 AKTÜEL 3 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

Çamaşır Makinesi 12.499 TL

Bulaşık Makinesi 9.799 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

Buzdolabı 6.999 TL

A101 AKTÜEL SATIŞTA! 3 Nisan A101 aktüel ürünler neler? İşte, indirim listesi

A101 AKTÜEL 3 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

Katlanabilir Mini Masa Tenisi: 4.999 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı: 6.990 TL

Eliptik Bisiklet: 6.729 TL

Spor İstasyonu: 11.899 TL

Kadın Sporcu Tayt: 149 TL

Karartma Fon Perde: 249 TL