Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibarıyla mağazalardaki yerini alıyor. Her hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği "Aldın Aldın" indirimleriyle dikkatleri üzerine çeken market zinciri teknolojiden, ev ve mutfak gereçlerine, oyuncaktan tekstile birçok ürünü hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olarak müşterileriyle buluşturuyor. Bu noktada "A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. 25 Mart günü başlayan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerine dair detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden hafta başında erişime açılmıştı.