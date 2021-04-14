A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Nisan 2021: Haftanın A101 aktüel ürünleri ile indirim başlıyor!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı indirimli ürünler listesinde bu hafta elektrikli ev aletleri, telefon, televizyon, züccaciyeye, kamp malzemeleri dikkat çekiyor. Perşembe günlerinin kaçırılmayacak fırsatlarını tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri merak ediliyor. Pek çok alanda geniş yelpazeye sahip market zincirinin günde binlerce ziyaretçisi bulunurken indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Buna göre; A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 15 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste