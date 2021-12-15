A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Aralık 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta beyaz eşya, tekstil, elektronik ürünleri dikkat çekiyor. İhtiyaçları doğrultusunda en yakın marketten alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Aldın Aldın başlığı altında yayımlanan katalogda bu hafta da dev indirimler mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Aralık 2021 indirimli liste