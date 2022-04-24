A101 market indirimleri arasında yer alan birçok ürün bu hafta raflardaki yerini aldı. Bu hafta A101 indirimleri arasında televizyondan telefona; buzdolabından çamaşır makinesi birçok ürün fırsat reyonlarında olacak. 23-29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu birbirinden farklı ürünlerle tüketicinin cebine hitap edecek. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde, aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel indirimli tam liste...