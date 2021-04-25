Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu geliyor. Elektrikli ev aletlerinden, televizyona, beyaz eşyadan, bahçe malzemelerine varıncaya kadar onlarca üründe yüzbinlerce çeşit fırsat bulunuyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak sunulan kataloğu incelemeye başlayanların sayısı giderek artıyor. Tam bu noktada A101 29 Nisan Perşembe kataloğu merak ediliyor. İşte 29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste