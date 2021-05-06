A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Mayıs 2021: Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürünler listesinde akıllı saat, cep telefonu, buzdolabı dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak hazırlanan katalogda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Markete gitmeden önce kataloğu inceleyen vatandaşlar için hem teknolojik hem de elektronik alanda da dev indirim bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste