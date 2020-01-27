A101 aktüel ürünler kataloğu ile teknoloji fırsatları ve okul malzemelerini kaçırmayın! 30 Ocak A101 aktüel ürünler TAM LİSTE!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan kataloğun ilk kataloğunda şüphesiz teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Hem uygun hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler '' 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayının son indirimlerini yapacak olan mağazanın aktüel ürünler indirim kataloğunun tam listesi haberimizde yer alıyor. Perşembe gününden itibaren Samsung Mikrodalga Fırın 449 TL, Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL, SEG SDF 2451 Derin Dondurucu 1.199 TL, Sinbo El Blender Seti 119 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, A101 aktüel ürünler 30 Ocak 2020 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.