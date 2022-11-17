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A101 aktüel ürünler kataloğu İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 17 Kasım Haftanın A101 aktüel ürünlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:23
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
15:41
A101 aktüel ürünler kataloğu İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 17 Kasım Haftanın A101 aktüel ürünlerinde neler var?
Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken market zincirinde bu hafta da dev indirimler raflarda alıcılarını bekliyor olacak. Bu hafta özellikle çeyizlik, tekstil ve mutfak gereçleri gibi ürünlerde dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Bugün raflarda yer alan ürünlerle beraber "Haftanın A101 aktüel ürünlerinde neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 17 Kasım bugünün kataloğu ile A101 aktüel ürünler fırsatları…