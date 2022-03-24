Haberler Yaşam A101 aktüel ürünler kataloğu BÜYÜK indirimleri başladı! 24 Mart 2022 Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:48

A101 aktüel ürünler kataloğu BÜYÜK indirimleri başladı! 24 Mart 2022 Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

24 Mart Perşembe gününe özel A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketiciyle buluşturan market Aldın Aldın sloganıyla ürünlerini belirliyor. Züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, scooterdan, kamp malzemelerine varıncaya kadar pek çok üründe yüzlerce çeşit indirim olacak. Televizyon, buzdolabı, derin dondurucu gibi ihtiyacı olan vatandaşlar marketleri ziyarete başladı. Peki 24 Mart 2022 Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste