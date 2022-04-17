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A101 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 16-22 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 12:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
12:06
A101 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 16-22 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle, tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. Marketin bu haftaki ürünleri de oldukça ilgi çekiyor. Yayınlanan 16-22 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri duyurulurken, yiyecek içecek ve temizlik ürünlerinin yanı sıra indirimli meyve-sebze çeşitleri raflarda yerini aldı. Peki, 16-22 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 indirimli ürünler;