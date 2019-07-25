A101 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! 25 Temmuz A101 kataloğu listesinde kaçırılmayacak aktüel fırsatları

İndirimli ürünler kapsamında merakla beklenilen haftanın A101 aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. Bilindiği üzere, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan 'Aldın aldın' başlığı altında yapılan paylaşım neticesinde vatandaşlar '25 Temmuz bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyordu. Bu haftaki ürünler yine birbirinden çeşitli ve cazip fiyatlar içerirken dev fırsatlar da bulunuyor. Listeden göreceğiniz üzere, her zaman olduğu gibi teknoloji meraklılarından ev hanımlarına kadar yine binlerce kişi mutlu olacak. Eğer indirimli A101 aktüel ürünlerini satın almak istiyorsanız, bugün size en yakın şubeye gidip satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

25 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Haftanın A101 aktüel kataloğu için aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.