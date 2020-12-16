A101 aktüel ürünler kataloğu, Perşembe günü marketin yolunu tutacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta züccaciyeden elektrikli mutfak ürünlerine, mobilyadan gıdaya birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar ile geliyor. Perşembe günü sabahın erken saatlerinde marketin yolunu tutacak olan vatandaşlar ise, öncesinde A101 aktüel ürünler kataloğuna göz atmak istiyor. Peki, A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi