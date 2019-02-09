A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 14 Şubat a101 aktüel ürünler listesinde büyük sürprizler

Her hafta A101 marketler zincirinin marketlerinde yayınlanan birbirinden güzel ve indirimli ürünler bir hafta önce A101 aktüel ürünler kataloğunda yayınlanıyor. Perşembe günleri market raflarında yerini alan indirimli ve spot ürünler müşteriyle buluşturuluyor. Özellikle ev hanımlarının heyecan ve merakla beklediği aktüel ürünler listesi yine bu hafta birbirinden güzel ürünlerle dolu. Kaliteli malları uygun fiyata alıp parasının cebinde kalmasını isteyenler için 14 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunu sizler için bu sayfa altında verdik. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?