A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından her hafta düzenli olarak takip ediliyor. Her hafta getirdiği birbirinden güzel ve kaliteli ürünle vatandaşları kendi bünyesine çekmeyi başaran marketler zinciri orta, dar ve yüksek gelirli kesimlere hitap etmeyi başarıyor. Bu hafta da getirdiği televizyon, derin dondurucu, televizyon gibi birbirinden güzel ürünlerle vatandaşları çekmeyi başaracak. Peki, a101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…