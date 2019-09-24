A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 26 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler listesi her hafta dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok sayıda vatandaş tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Bu haftada birbirinden güzel teknoloji aletlerini tüketici ile buluşturmaya hazırlanan marketler zinciri A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu hafta televizyondan, çamaşır makinesine, telefondan porselene kadar pek çok ürünle dikkatleri çeken market, Perşembe günü itibariyle yine dolup taşacak. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…