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  • A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!

listesi indirimli alışverişler! spot ürünler!

Yaptığı indirimlerle çokca adını duyduğumuz ve her hafta yaptığı indirimlerle adından söz ettiren A101 marketler zinciri yeni hafta a101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Hemen hemen her hafta yeni ve kaliteli ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan A101 bu hafta yine birbirinden kaliteli ve indirimli spot ürünlerle mağazalarında satış yapacak. 14 Mart A101 aktüel ürünler listesinde en çok dikkat çekenlerin başında Samsung J410F cep telefonu ile kablosuz internet ağ genişletici olacağa benziyor. Canon çok fonksiyonlu yazıcıda ofis işi yapan bireylerin ilgisini çekeceğe benziyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken A101 aktüel ürünler listesi tamamı bu başlık altında. İşte 14 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 12:51
A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!

Her hafta perşembe günleri marketler zincirinin indirimli olarak sattığı ürünler bir hafta öncesinden listesi adı altında yayınlanıyor. Binlerce ev hanımı ve vatandaşın yakından takip ettiği yine bu hafta dopdolu. 2019 aktüel kataloğuna baktığımızda bu hafta yine bir çok kişiye hitap edecek ürünlerle dolu. İşte 14 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler listesi tamamı ve indirimli ürünler...

A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!
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A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!
A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!
A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!

'in Perşembe satışa çıkaracağı ürünlerin en dikkat çekenlerinden biri de Galaxy J4 Core. 6,0 inçlik bir ekrana sahip olan telefon, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Arkada 8 MP, önde 5 MP çözünürlüğünde kamera kullanan J4 Core, J7 Prime 2'de olduğu gibi 3.300 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu kadar detaylı bir donamı sahip telefon bu hafta A101'de sadece 899 TL'ye satılacak.

A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!
A101 aktüel ürünler listesi indirimli alışverişler! 14 Mart a101 aktüel ürünler kataloğu spot ürünler!
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