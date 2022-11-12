A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

A101, çok konuşulan tekne ve karavan sürprizinin ardından yine dikkat çeken bir ürünü müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 17 Kasım 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, çok konuşulacak satışlarına bir yenisini daha ekleyecek. Adeta kurtarıcı bir araç olan Moped, Perşembe günü satışa sunulacak. Benzinli Moped 19.499 TL, elektrikli Moped ise 19.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor. Kırmızı renkteki gövdesiyle göze çarpan Benzinli Moped'de, 2.1 kW güç üretebilen bir motor bulunuyor. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 17 Kasım 2022 Perşembe gümü mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...