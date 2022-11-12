A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

Daha önce tekne ve karavan satışı ile adından söz ettiren A101, aktüel ürünler kataloğundaki dev sürprizleriyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. A101 aktüel ürünler kataloğu ile 17 Kasım 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler listesi belli oldu. Katalogda en dikkat çeken ürün ise Moped oldu. Benzinli Moped 19.499 TL, elektrikli Moped ise 19.999 TL'lik fiyatı ve 12 taksit imkanıyla önümüzdeki Perşembe mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 17 Kasım 2022 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...