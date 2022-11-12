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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL'ye benzinli Moped ile 19.999 TL'ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler
Giriş Tarihi: 12.11.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 06:29

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL'ye benzinli Moped ile 19.999 TL'ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

Daha önce tekne ve karavan satışı ile adından söz ettiren A101, aktüel ürünler kataloğundaki dev sürprizleriyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. A101 aktüel ürünler kataloğu ile 17 Kasım 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler listesi belli oldu. Katalogda en dikkat çeken ürün ise Moped oldu. Benzinli Moped 19.499 TL, elektrikli Moped ise 19.999 TL'lik fiyatı ve 12 taksit imkanıyla önümüzdeki Perşembe mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 17 Kasım 2022 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

A101, çok konuşulan tekne ve karavan sürprizinin ardından yine dikkat çeken bir ürünü müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 17 Kasım 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, çok konuşulacak satışlarına bir yenisini daha ekleyecek. Adeta kurtarıcı bir araç olan Moped, Perşembe günü satışa sunulacak. Benzinli Moped 19.499 TL, elektrikli Moped ise 19.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor. Kırmızı renkteki gövdesiyle göze çarpan Benzinli Moped'de, 2.1 kW güç üretebilen bir motor bulunuyor. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 17 Kasım 2022 Perşembe gümü mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

A101 17 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Perşembe günü A101'de; elektrikli ve benzinli seçenekleri bulunan Moped motorlardan üçlü koltuğa, sallanır berjerden Toshiba marka televizyonlara, SEG buzdolabı ve çamaşır makinesinden elektrikli süpürgeye, tabletten dikiş makinesine indirimli ürünler sürpriz kampanyalarla satışa sunulacak.

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2022: A101 aktüel ürünlerde 19.499 TL’ye benzinli Moped ile 19.999 TL’ye elektrikli Moped satılacak! İşte indirimli ürünler
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