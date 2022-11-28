A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri açıklandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, 1 Aralık 2022 kataloğu ile Perşembe günü satışa çıkaracağı ürünleri duyurdu. Elektronik aletlerden beyaz eşyaya yeme-içme bölümünden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda köşe takımı mobilyalar dikkat çekti. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürün kaç liradan satışa çıkıyor? İşte, 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli türünler tam listesi…