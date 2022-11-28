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Haberler Yaşam A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:12

A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi

1 Aralık 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğu ile 1 Aralık 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler belli oldu. Katalogda bu hafta; mobilya çeşitlerinden beyaz eşyaya, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, tekstilden kozmetik ürünlerine kadar birçok ürün yer aldı. Mobilya çeşitleri arasında yer alan Modalife marka Avrupa Köşe Takımı ve Juliet Köşe Takımı dikkat çekti. 6.990 TL'ye satışa sunulacak olan köşe takımları, 8 taksit imkanıyla önümüzdeki Perşembe mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. İşte, 1 Aralık 2022 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızlı ürünleri.

A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri açıklandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, 1 Aralık 2022 kataloğu ile Perşembe günü satışa çıkaracağı ürünleri duyurdu. Elektronik aletlerden beyaz eşyaya yeme-içme bölümünden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda köşe takımı mobilyalar dikkat çekti. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürün kaç liradan satışa çıkıyor? İşte, 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli türünler tam listesi…

A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
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A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
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