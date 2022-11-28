A101 aktüel ürünlerde 6.990 TL’ye köşe takımı satışa çıkıyor! İşte 1 Aralık 2022 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi

1 Aralık 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğu ile 1 Aralık 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler belli oldu. Katalogda bu hafta; mobilya çeşitlerinden beyaz eşyaya, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, tekstilden kozmetik ürünlerine kadar birçok ürün yer aldı. Mobilya çeşitleri arasında yer alan Modalife marka Avrupa Köşe Takımı ve Juliet Köşe Takımı dikkat çekti. 6.990 TL'ye satışa sunulacak olan köşe takımları, 8 taksit imkanıyla önümüzdeki Perşembe mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. İşte, 1 Aralık 2022 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızlı ürünleri.