Haberler Yaşam A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 17:11

A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Daha önce tekne satışı ile gündeme gelen A101, aktüel ürünler kataloğundaki dev sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise 3.40 çekme karavan oldu. A101 için özel olarak üretilen karavan, sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların ilgisiyle karşılaşacak. Çelik ve ahşap iskeletli çekme karavan, 89.999 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı 27 Ekim 2022 tarihli A101 aktüel kataloğu...