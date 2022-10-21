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Haberler Yaşam A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 17:11

A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Daha önce tekne satışı ile gündeme gelen A101, aktüel ürünler kataloğundaki dev sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise 3.40 çekme karavan oldu. A101 için özel olarak üretilen karavan, sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların ilgisiyle karşılaşacak. Çelik ve ahşap iskeletli çekme karavan, 89.999 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı 27 Ekim 2022 tarihli A101 aktüel kataloğu...

A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

A101, çok konuşulan tekne sürprizinin ardından yine dev bir ürünü müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 27 Ekim 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, sosyal medya gündemine bomba gibi düşen satışlarına bir yenisini daha eklenecek. Özellikle tatilciler ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 89 bin 999 TL'lik fiyatıyla Perşembe günü satışa sunulacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe gümü mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

A101 27 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Perşembe günü A101'de; karavandan Toshiba marka televizyonlara, çay ve kahve makinesinden piknik sandalyesine, SEG buzdolabı ve çamaşır makinesinden masa takımlarına, hazır perdeden servis tabaklarına indirimli ürünler sürpriz kampanyalarla satışa sunulacak.

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

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A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
A101 aktüel ürünlerde 89.999 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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