A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! A101 aktüel 12-18 Nisan ürünleri neler? Şampun çeşitleri, kahvaltılık, led ampül...

A101 aktüel ürünler kataloğu 12 - 18 Nisan haftası için yayınlandı. Hafta sonuna özel indirimlerle dolu yeni liste vatandaşların ilgisini çekerken, kampanyalı ürünler stoklarla sınırlı olacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için A101 raflarında neler var, birlikte göz atalım…