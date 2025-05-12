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İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
11:08
İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...
A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü için Haftanın Yıldızları afişiyle indirimli ürünlerini duyurdu. Bu hafta, A101 aktüel kataloğunda elektronik, mutfak eşyaları, piknik malzemeleri ve taraftar ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli ürünler arasında buharlı temizleyiciler, 3 musluklu su sebili, vakumlu siyah nokta temizleme cihazları, motor temizleyici spreyler, 88 tuşlu piyanolar, tabureli bateri setleri, çantalı kemanlar, çocuk duvar saatleri, pas sökücü spreyler, piknik sepetleri ve pompalı termoslar gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. A101, bu hafta müşterilerine farklı kategorilerde cazip fırsatlar sunuyor. İşte, A101 haftanın yıldızları 15 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri...