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Haberler Yaşam İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:08

İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü için Haftanın Yıldızları afişiyle indirimli ürünlerini duyurdu. Bu hafta, A101 aktüel kataloğunda elektronik, mutfak eşyaları, piknik malzemeleri ve taraftar ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli ürünler arasında buharlı temizleyiciler, 3 musluklu su sebili, vakumlu siyah nokta temizleme cihazları, motor temizleyici spreyler, 88 tuşlu piyanolar, tabureli bateri setleri, çantalı kemanlar, çocuk duvar saatleri, pas sökücü spreyler, piknik sepetleri ve pompalı termoslar gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. A101, bu hafta müşterilerine farklı kategorilerde cazip fırsatlar sunuyor. İşte, A101 haftanın yıldızları 15 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri...

İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

A101 15 Mayıs 2025 Perşembe indirim afişi ürünleri arasında filtre kahve makinesi, şarjlı çırpıcı, taraftar lisanslı masaj aleti ve akülü araba gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Ayrıca, döküm pancake tava, katlanır çamaşır sepeti ve 2 katlı organizer gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla raflarda satışa sunulacak. Peki A101 15 Mayıs bu Perşembe indirim afişi ürünleri neler? İşte A101 Haftanın Yıldızları ürünlerinin tam listesi haberin devamında...

İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

A101 15 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

65" UHD Android Tv 25.999 TL

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL

Bluetooth Kulaklık 399 TL

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İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

3 Musluk Su Sebili 5.499 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

A101 HAFTANIN YILDIZLARI

Spatula 55 TL

500 ML Motor Temizleyici Sprey 119 TL

200 ML Pas Sökücü Sprey 69,50 TL

Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

Akrilik Silikonize Bant 35 TL

Halı Bandı 49,50 TL

İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ

Kanatlı Kurutmalık 525 TL

Ütü Masası 999 TL

Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf 69,50 TL