İNDİRİMLER RAFLARDA! A101 15 Mayıs aktüel kataloğu yayında: su sebili, tuşlu piyano, kablosuz kulaklık, akülü araba, tıraş makinesi...

A101 15 Mayıs 2025 Perşembe indirim afişi ürünleri arasında filtre kahve makinesi, şarjlı çırpıcı, taraftar lisanslı masaj aleti ve akülü araba gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Ayrıca, döküm pancake tava, katlanır çamaşır sepeti ve 2 katlı organizer gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla raflarda satışa sunulacak. Peki A101 15 Mayıs bu Perşembe indirim afişi ürünleri neler? İşte A101 Haftanın Yıldızları ürünlerinin tam listesi haberin devamında...