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Haberler Yaşam A101'e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:47

A101'e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

A101 Şubat ayında büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor! 1-7 Şubat tarihli A101 Aktüel kataloğunda, evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz birbirinden kaliteli ürünler yer alıyor. Bu hafta, tatil hazırlıkları yapmak isteyenler için valiz çeşitleri, evde mutfak işlerini kolaylaştıracak çelik termoslar, tencere ve tava setleri gibi mutfak gereçleri, hatta evcil hayvan sahipleri için mama ve su kapları gibi faydalı ürünler yer alıyor. İşte, 1-7 Şubat A101 Aktüel ürünler kataloğu!

A101’e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

Şubat ayında, tatil hazırlığından mutfak alışverişine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar A101 aktüel kataloğuyla duyuruldu. Katalogda; seyahat etmeyi planlayanlar için kaliteli ve uygun fiyatlı valiz çeşitleri yer alıyor. A101 zincir marketlerde Şubat Ayı indirimleri başlıyor. Peki, 1-7 Şubat A101 Aktüel ürünler neler? İşte, haftanın kataloğu...

A101’e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

1-7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Siyah Çay 1KG 179 TL

1KG Küp Şeker 43 TL

Domates Salçası 830 g 34 TL

Şampuan Çeşitleri 89,90 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml 74 TL

Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g 185 TL

Yumuşatıcı 3L 90 TL

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A101’e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

1-7 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI

Kaşar Peyniri 170 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 700G 125 TL

Krem Peynir 500 g 62 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 g 129 TL

Dilimli Sucuk 57,50 TL

Şinitzel 700 g 74,50 TL

Lavaş 12'li 38,50 TL

A101’e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Kahve Çeşitleri 20'li 79,50 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,50 TL

A101’e çamaşır makinesi geliyor! Haftanın yıldızları... A101 aktüel kataloğu 1-7 Şubat ürünleri fiyat listesi!

6-12 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

Ton Balığı 3x160 g 159 TL

Piliç Kokteyl Sosis 1 KG 85 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g 215 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri 3 KG 70 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 L 70 TL

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