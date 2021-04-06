A101 - ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat! Haftanın A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 marketler Perşembe, ŞOK marketler ise Çarşamba günleri yepyeni aktüel ürünlerini mağazalara taşıyor. Her hafta milyonların ilgisini çeken bu ürünlerde özellikle teknolojik fırsatlar dikkatleri üzerine çekerken "A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" soruları indirim günleri öncesi gündeme geliyor. A101, ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları yakalamak isteyen kişiler belirlenen tarihlerde adeta mağazalara akın ediyor.

A101 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Her hafta dev indirimlerle adından söz ettiren market zinciri A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte katalogda yer alan indirimli ürünler…