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Haberler Yaşam Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:05

Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken 'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

, Hint sinemasının en önemli yıldızları arasında bulunuyor. Aamir Khan filmleri ise 7'den 70'e herkes tarafından hayranlıkla izleniyor. Dünya üzerinde bugün diye bir tanım varsa, bunda Hintli oyuncu Aamir Khan ve Aamir Khan'ın filmlerinin büyük payı bulunmaktadır. Hint sinemasından dünyaya uzanan bir şöhrete kavuşan Aamir Khan filmleri ülkemizde de oldukça ünlüdür. Aamir Khan dini ise yine hayran kitlesinin sıklıkla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Aamir Khan'a ünü getiren filmler ise, 3 idiots, Ghajini, Taare Zameen Par gibi filmlerdir. Bu yazımızda sinemaseverlerin mutlaka izlemesi gereken Aamir Khan filmlerini hazırladık.

Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

Hem hem de dünya sinemasının yıldızı olan , Hint sinemasının yaşadığı başarıda kuşkusuz aslan payına sahiptir. Öyle ki Aamir Khan filmleri, Doğudan batıya her ülkedeki izleyiciler tarafından severek izleniyor. Ülkemizde de çokça sevilen bir isim olan Aamir Khan'ın filmlerinden dinine kadar pek çok konu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aamir Khan filmleri İMDB puan sıralamasında da çoğu zaman yüksek puan almıştır. Aamir Khan'a ünü getiren filmler ise, 3 idiots, Ghajini, Taare Zameen Par gibi filmlerdir. İşte Dünyaca ünlü Hintli aktör Aamir Khan'ın mutlaka izlemeniz gereken filmleri;

MUTLAKA İZLEMENİZ GEREKEN EN İYİ AAMİR KHAN FİLMLERİ

Ünlü aktör Aamir Khan'ın en iyi filmlerini sizler için hazırladık…

Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

THUGS OF HİNDOSTAN (HİNDİSTAN EŞKIYALARI) YIL: 2018

Başrollerinde, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ve gibi isimlerin bulunduğu Hindistan Eşkıyaları filmi, 'un en önemli eserleri arasında öne çıkıyor. 2018 yapımı filmde, Hindistan Eşkıyaları, Hint yarımadasının Hindutan ya da Hindostan olarak bilindiği 1795 yılından kurgusal bir tarih masalını seyircilerine taşıyor.

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Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

DANGAL (YIL: 2016)

2016 yapımı filmde, Aaamir Khan'a Sakshi Tanwar ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor. Filmde, Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor.

Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

SECRET SÜPERSTAR (YIL 2017)

Süperstar ismiyle de bilinen film 207 yılında vizyona girmiştir. Filmin başrollerinde 'a, Zaira Wasim ile Meher Vij eşlik ediyor. Filmde, Genç bir kız olan Insu'nun tek hayali şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca ve bulduğu gibi o gitari kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca genç kızın tüm hayalleri suya düşer… Ta ki Shakti Kumar adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar.

Aamir Khan Filmleri 2021: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın en iyi filmleri

TALAASH (YIL: 2012)

2012 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Reema Kagti otururken, filmin başrollerinde 'a, Kareena Kapoor ve Nawazuddin Siddiqui eşlik ediyor. Filmde, Polis müfettişi olan Surjan oğlu Karen'i bir kaza sonucu kaybedince eşi ile evliliklerinde sorunlar başlar. Bu sırada yıldızı olan Arman Kapoor'da çok şüpheli bir şekilde trafik kazasında ölünce Surjan Singh bu kazayı soruşturmaya başlar. Hayat kadını olan Simran sayesinde gizli kalmış gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

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